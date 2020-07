League One, play off: il Portsmouth eliminato ai rigori nella semifinale contro l'Oxford

Altre notizie brevi

lunedì, 6 luglio 2020, 17:34

Il lucchese Vittorio Bini è stato confermato nel ruolo di presidente del Comitato regionale arbitri Toscana. Tutta la sezione AIA di Lucca esprime la soddisfazione per la conferma del prestigioso incarico e formula un grande in bocca al lupo per questa sua quarta stagione alla guida degli arbitri toscani.

domenica, 5 luglio 2020, 22:43

Concluse anche le gare di sola andata valider per il secondo turno dei play off di Serie C. Ecco i risultati con in maiuscolo chi ha superato il turno:

sabato, 4 luglio 2020, 13:25

Lunedì 13 luglio alle ore 21.00, presso il piazzale antistante il museo rossonero, sotto la Curva Ovest, è stata convocata l'assemblea ordinaria di tutti i soci di LUCCA UNITED con all'ordine del giorno, concessione a titolo gratuito uso del marchio A.S.

venerdì, 3 luglio 2020, 23:04

Serata di play off anche nella League One inglese dove il Portsmouth, nella semifinale di andata, non è andato oltre l'1-1 sul proprio terreno contro l'Oxford. Gara di ritorno in programma lunedì 6 luglio: chi passa il turno accede alla finale dove è in palio l'accesso alla Championship, la Serie...