Mister Favo ricorda i suoi trascorsi con la Lucchese: "Mi sono trovato molto bene"

venerdì, 17 luglio 2020, 17:33

L'ex giocatore rossonero e ora allenatore Massimiliano Favo ha rilasciato una lunga intervista a www.tuttoc.com in cui ha parlato anche della sua esperienza con la Lucchese: "Una doppia esperienza, in realtà. Prima andai lì nell'anno del militare, fu una scelta logistica prima di tutto. Poi però mi trovai molto bene ma i rossoneri non riuscirono a riscattarmi. Poi, a 30 anni, tornai con loro: questa volta ero un giocatore fatto e finito e soprattutto eravamo in Serie B".