Rimini, parte la battaglia legale: Mariani chiede il sequestro delle azioni della società

Altre notizie brevi

giovedì, 23 luglio 2020, 17:14

Massimo Morgia è il nuovo allenatore della Vigor Lamezia, squadra che parteciperà al campionato di Eccellenza dopo che è stata appurato che la squadra calabrese non poteva soddisfare i criteri per il ripescaggio in Serie D.

mercoledì, 22 luglio 2020, 23:05

Dopo 21 anni la Reggiana torna in Serie B: nella finale play off valida per la cadetteria gli emiliani si sono imposti 1-0 contro il Bari grazie a un gol di Kargbo a inizio ripresa. Nei minuti finali spazio anche per l'ex rossonero Marcos Espeche che mister Alvini ha buttato...

mercoledì, 22 luglio 2020, 21:04

L'ex allenatore e giocatore rossonero Francesco Baldini, che a Lucca non ha lasciato certamente un buon ricordo nella sua mezza stagione da allenatore, sarebbe vicino alla panchina del Siena, soprattutto se il direttore della società bianconera sarà Massimo Tarantino, ex responsabile del settore giovanile di Bologna e Roma.

martedì, 21 luglio 2020, 18:02

"Italia '90: a 30 anni dalle notti magiche", è questo il titolo del quarto incontro del festival L'Augusta - la Fortezza delle Idee, che si terrà giovedì 23 luglio dalle ore 21 in piazza XX settembre in centro storico a Lucca.