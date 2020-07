Serie C, play off: gli accoppiamenti delle semifinali

Altre notizie brevi

sabato, 11 luglio 2020, 08:24

La Lega Pro ha reso pubblica sul proprio sito le norme relative all'iscrizione dei club nella prossima stagione. Il termine perentorio è il 5 agosto, con le domande che dovranno essere correlate da assegni e fideiussioni per la disputa del prossimo campionato.

giovedì, 9 luglio 2020, 23:34

Si sono concluse le gare valide per il turno dei play off di Serie C. Ecco tutti i risultati con in maiuscolo le squadre che hanno passato il turno:

martedì, 7 luglio 2020, 20:58

La Corte Federale d’Appello (a Sezioni Unite) ha accolto il reclamo n. 134 proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, annullato la decisione impugnata ed inflitto alla Robur Sienala sanzione della penalizzazione di due punti in classifica di cui uno già scontato nella corrente stagione sportiva e uno da scontare...

martedì, 7 luglio 2020, 20:17

Danilo Mariani torna a cercare di entrare nel mondo del calcio: l'imprenditore romano che lo scorso provò a avvicinarsi alla nuova Lucchese senza concreti risultati è interessato all'acquisto del Rimini. Indipendentemente dal ripescaggio in Serie C, Mariani vorrebbe provare a riportarlo tra i professionisti.