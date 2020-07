Serie C, Play off: la Reggiana vola in Serie B

mercoledì, 22 luglio 2020, 23:05

Dopo 21 anni la Reggiana torna in Serie B: nella finale play off valida per la cadetteria gli emiliani si sono imposti 1-0 contro il Bari grazie a un gol di Kargbo a inizio ripresa. Nei minuti finali spazio anche per l'ex rossonero Marcos Espeche che mister Alvini ha buttato nella mischia per difendere il vantaggio. Sono rimasti in panchina, invece, gli altri ex rossoneri Martinelli e Zanini. Tra i baresi scampolo di partita per Terrani.