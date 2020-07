Ufficiale: Favarin al Gavorrano

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 luglio 2020, 22:24

Si è conclusa l'ultima gara a eliminazione diretta del primo turno dei play off di Serie C: Ternana e Avellino hanno pareggiato 0-0 con gli umbri che in virtù del miglior piazzamento durante il campionato accedono al turno successivo.

martedì, 30 giugno 2020, 22:41

Concluse le gare di sola andata del primo turno dei play off di Serie C. Ecco i risultati con in maiuscolo le squadre che passano al turno successivo a cui vanno aggiunte Alessandria, Siena, FeralpiSalò e Triestina che si sono qualificate per il ritiro delle avversarie:

martedì, 30 giugno 2020, 21:54

Si sono concluse le gare di ritorno degli spareggi play out in Serie C. Ecco tutti i risultati (in maiuscolo le squadre che si sono salvate, da sottolineare che l'Olbia ridotta in nove uomini ha trovato il gol salvezza in pieno recupero):

martedì, 30 giugno 2020, 15:35

Andrea Pirlo sarà il prossimo allenatore della Juventus B Under 23, fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Al suo fianco, come vice, potrebbe esserci Roberto Baronio con cui ha giocato insieme con la maglia del Brescia.