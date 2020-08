L'ex Cardone: "Mi auguro la Lucchese faccia bene dopo le poche gioie e tanti dolori degli ultimi anni"

domenica, 16 agosto 2020, 16:02

Lunga intervista del portale www.tuttoc.com all'ex rossonero Giuseppe Cardone, che ha speso parole anche per la Lucchese: "Lucchese in Lega Pro, almeno per blasone, dovrebbe sempre fare bene. Me lo auguro per la città che negli ultimi anni ha avuto poche gioie e tanti dispiaceri. Serve risalire la china ma per farcela serve anche chi c'è dietro. Non è semplice puntare in alto, lo dimostra la vicenda della vicina Siena. Purtroppo in Serie C sono tante le squadre che fanno fatica. Bisogna essere onesti: le entrate sono inferiori alle uscite se vuoi fare un campionato vicino al vertice".