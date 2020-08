L'Olbia sceglie mister Canzi per la panchina

Altre notizie brevi

venerdì, 7 agosto 2020, 08:49

Pro Sesto, FeralpiSalò e Lucchese, secondo www.tuttomercato.web, starebbero valutando il profilo di Andrea Repossi, attaccante classe 1996 che ha concluso nelle scorse settimane la sua esperienza alla Ternana.

giovedì, 6 agosto 2020, 09:11

Finisce l'avventura della Robur Siena targata Durio in Serie C: il club bianconero, per il quale è sfumata la cessione, non ha presentato entro i termini previsti la domanda d'iscrizione alla terza serie. Dovrà ripartire dai dilettanti, stessa sorte per la Sicula Leonzio.

martedì, 4 agosto 2020, 18:12

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è tornato a parlare al termine del Consiglio Federale: “Oggi in Consiglio federale ho posto il tema del protocollo sanitario, dei ritiri delle squadre, della mancata possibilità per i club di effettuare i provini per i giovani calciatori (questo è un periodo decisivo che...

martedì, 4 agosto 2020, 18:04

Nicolò Frustalupi, vice allenatore di Mazzarri per alcune stagioni, è il nuovo allenatore della Pistoiese. Confermati gli ex rossoneri Enzo Biato come preparatore dei portieri e Vanni Pessotto come team manager.