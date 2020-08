Il Tribunale Federale retrocede in D il Picerno e il Bitonto

Altre notizie brevi

lunedì, 31 agosto 2020, 12:23

Tamponi negativi per tutti i rossoneri (con il nuovo acquisto Solcia che si sottoporrà solo stamani al controllo per poi raggiungere Castelnuovo): la Lucchese è partita per il ritiro dell'albergo La Lanterna dove oggi pomeriggio si terrà una prima riunione e il primo allenamento.

domenica, 30 agosto 2020, 14:37

Mattia Bortolussi ancora protagonista. L'ex attaccante rossonero è andato in gol nell'amichevole tra Torino e Novara conclusasi 4-1 per i granata, per gli azzurri il gol della bandiera, che per un po' aveva riaperto la gara, è stato siglato proprio dall'ex capitano rossonero.

sabato, 29 agosto 2020, 13:47

Marco De Vito, e difensore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a www.tuttoc.com durante la quale è tornato a parlare della Lucchese e delle tante società che falliscono: "Dispiace vedere una società come il Siena non iscriversi cosi come mi rende felice rivedere la Lucchese dopo solo un anno tra...

venerdì, 28 agosto 2020, 08:40

Confermata l'amichevole Fiorentina-Lucchese in programma domenica 6 settembre alle ore 19.30 allo Stadio "Artemio Franchi": ne dà notizia lo stesso club viola attraverso i propri canali ufficiali. A causa delle restrizioni dovute all'emergenza Coronavirus, il match verrà disputato a porte chiuse: sarà possibile seguire l'incontro in diretta streaming tramite il...