Biggeri e Adamoli raggiungono i compagni nel ritiro di Castelnuovo

Altre notizie brevi

martedì, 15 settembre 2020, 16:31

Si è concluso il Consiglio Federale e dopo il caso Picerno-Bitonto, Bisceglie e Foggia vengono inserite in Serie C. Il Rende e la Pianese, esclusi dal ripescaggio, valutano il ricorso al Coni. A questo punto, dovrebbe esserci il via libera per l'indicazione di quando verranno definiti i calendari e i gironi.

lunedì, 14 settembre 2020, 14:51

Il Comitato 4.0, formato dalla Lega Pro, Lega Basket, Lega Pallavolo, Lega Nazionale Pallacanestro, Lega Pallavolo femminile, Lega Basket femminile e Fidal Runcard fa appello al Governo affinché sia coinvolto nel processo di riapertura degli eventi sportivi al pubblico.

domenica, 13 settembre 2020, 19:11

“Riprendere e tornare alla normalità: è quello che stiamo facendo tutti assieme come una squadra per la Lega Pro per il calcio che fa bene al Paese. Vi ringrazio per metterci sempre passione e professionalità". A due settimane dall’inizio del campionato di Lega Pro, che prende il via il 27...

sabato, 12 settembre 2020, 08:56

La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto i reclami dell’AZ Picerno e dell’USD Bitonto. Le due società, deferite per l’alterazione del regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara disputata il 5 maggio 2019 e valevole per la determinazione della classifica finale...