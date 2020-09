Coppa Italia, ecco i risultati delle squadre nel girone di campionato dei rossoneri

mercoledì, 23 settembre 2020, 19:57

E' andato in scena il primo turno della Coppa Italia maggiore (quella di Serie C non verrà disputata in questa stagione) e in campo sono scese numerose rivali della Lucchese in campionato. Ecco i risultati con in maiuscolo le squadre passate al turno successivo):

Piacenza-TERAMO 1-2

ALESSANDRIA- Sambenedettese 3-2

NOVARA-Gelbison Cilento 3-1

CARRARESE-Ambrosiana 4-0

Livorno-PRO PATRIA 1-2

Pontedera-AREZZO 1-2

RENATE-Avellino 2-1