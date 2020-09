Gravina (Figc): "Sciopero revocato: ha vinto il buonsenso"

Altre notizie brevi

Con l'anticipo di sabato tra Lecco e Giana Erminio prende il via il campionato di Serie C nel girone A. Ecco il quadro delle gare in programma:

Definiti i numeri di maglia dei giocatori rossoneri per la stagione che va a cominciare. Ecco quali sono: 1 Coletta, 2 Panariello, 3 Lo Curto, 4 Cruciani, 5 Papini, 6 Nuti, 7 Nannelli, 8 Kosovan, 9 Bianchi, 10 Lionetti, 11 Panati, 12 Biggeri, 13 Cellamare, 14, Signori, 15 Solcia, 16...

Su richiesta della Questura di Lucca, il Comune di Lucca ha firmato un'ordinanza relativa alla stagione calcistica 2020-2021 per limitare la vendita alimenti e bevande in contenitori rigidi e vietare la vendita di alcolici in occasione delle partite del campionato di calcio Lega Pro, Coppa Italia e incontri amichevoli...

Bruno Russo, presidente rossonero, è intervenuto in conferenza stampa per la presentazione delle maglie, per manifestare il suo ottimismo circa lo sciopero dei calciatori: "Credo che rientrerà e che saremo regolarmente in campo, quanto alla presenza del pubblico, ne sapremo di più nelle prossime ore.