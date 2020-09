Il nero arrivato Kosovan: "Lucca città bellissima e la Lucchese società blasonata"

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 settembre 2020, 18:12

L’Us Grosseto comunica che la trattativa di acquisto da parte della cordata interessata è salta nello studio notarile che doveva sancire l'accordo. Ora si cerca un piano alternativo per affrontare il prossimo campionato di Serie C.

martedì, 1 settembre 2020, 15:05

Potrebbe essere Francescco Giuseppe Restina l'alternativva a Jacopo Coletta. Il portiere classe 2001 lo scorso anno ha giocato nel Savoia e sembra essere viicino a vestire la maglia rossonera.

lunedì, 31 agosto 2020, 18:45

Terremoto in Serie C: iI Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, composto da Cesare Mastrocola - Presidente; Amedeo Citarella - Componente (Relatore); Paolo Clarizia - Componente; Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA; ha definito la retrocessione del Picerno all'ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro per la stagione...

lunedì, 31 agosto 2020, 12:23

Tamponi negativi per tutti i rossoneri (con il nuovo acquisto Solcia che si sottoporrà solo stamani al controllo per poi raggiungere Castelnuovo): la Lucchese è partita per il ritiro dell'albergo La Lanterna dove oggi pomeriggio si terrà una prima riunione e il primo allenamento.