L'ex rossonero Gabbia fa il suo esordio in Uefa League

Altre notizie brevi

giovedì, 17 settembre 2020, 17:11

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli replica per le rime a Umberto Calcago predidente della Aic: “In questi mesi non ho replicato, o l’ho fatto in punta di penna, all’Avv. Calcagno che in più occasioni ha attaccato le scelte della Lega Pro apostrofandole con giudizi spesso offensivi.

mercoledì, 16 settembre 2020, 17:39

Il Livorno cambia proprietà. Il club amaranto passa nella mani di Rosettano Navarra, imprenditore di Ferentino, in passato alla guida di Frosinone, Vis Pesaro, Fano e dello stesso Ferentino. Il vicepresidente è Silvio Aimo, ma in società resta anche come Aldo Spinelli. Luca Bronzato sarà il direttore generale.

mercoledì, 16 settembre 2020, 17:26

Ancora preoccupazione per il presidente dellaLega Pro Francesco Ghirelli che è tornato sulla vicenda degli stadi chiusi e dei protocolli durante il sorteggio per il campionato: "C'è una congiunzione tra stadio e credito di imposta – ha spiegato FRacesco , chi fa la sponsorizzazione vuole vedere il suo marchio nello...

mercoledì, 16 settembre 2020, 08:40

Il Direttivo della Lega Pro ha stabilito che i calendari per la stagione 2020-2021 del campionato Serie C verranno sorteggiati oggi 16 settembre dalle ore 17 presso la sede della Lega Pro. Sarà possibile seguire la diretta su Raisport.