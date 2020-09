Mercato, la Pergolettese si rinforza: ecco Ferrari

Altre notizie brevi

venerdì, 25 settembre 2020, 15:16

Con l'anticipo di sabato tra Lecco e Giana Erminio prende il via il campionato di Serie C nel girone A. Ecco il quadro delle gare in programma:

venerdì, 25 settembre 2020, 14:49

“Ha vinto il buon senso, è un successo del calcio italiano”. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina commenta così la decisione dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) di revocare lo sciopero indetto per la prima giornata del campionato di Serie C.

venerdì, 25 settembre 2020, 08:05

Definiti i numeri di maglia dei giocatori rossoneri per la stagione che va a cominciare. Ecco quali sono: 1 Coletta, 2 Panariello, 3 Lo Curto, 4 Cruciani, 5 Papini, 6 Nuti, 7 Nannelli, 8 Kosovan, 9 Bianchi, 10 Lionetti, 11 Panati, 12 Biggeri, 13 Cellamare, 14, Signori, 15 Solcia, 16...

giovedì, 24 settembre 2020, 19:53

Su richiesta della Questura di Lucca, il Comune di Lucca ha firmato un'ordinanza relativa alla stagione calcistica 2020-2021 per limitare la vendita alimenti e bevande in contenitori rigidi e vietare la vendita di alcolici in occasione delle partite del campionato di calcio Lega Pro, Coppa Italia e incontri amichevoli...