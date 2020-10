Ancora un lutto in casa rossonera: muore Dora Masini, storica tifosa

martedì, 27 ottobre 2020, 16:26

Ieri ci ha lasciato Dora Masini, poco più che settantenne, lucchese di Lucca dentro, ma soprattutto tifosissima della Lucchese. Da una vita andava al Porta Elisa, in tribuna coperta, ma a volte si concedeva anche di seguire la squadra pure in trasferta. Solo il lockdown non gli ha permesso di andare la domenica a sostenere la propria squadra. In molti la ricorderanno sugli spalti o intorno allo stadio, minuta, riservata, ma con una grande passione verso i colori rosso-neri, in qualsiasi categoria essi fossero. Rimasta sola in famiglia, aveva due importanti impegni: il volontariato nella parrocchia del centro storico ed appunto la Lucchese.