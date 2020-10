Ghirelli: "Non possiamo andare avanti senza botteghino e sponsor"

martedì, 6 ottobre 2020, 11:27

Ancora un grido di allarme del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che ha parlato ai microfoni di Diretta Stadio: "Conoscendo la Serie C, posso dire che noi non possiamo andare avanti senza gli introiti dei tifosi, dei botteghini e degli sponsor. Se questa situazione si continuerà a prolungare diventerà una problematica seria. Abbiamo necessità di riaprire, anche solo con 2.500 persone nella prima fase. Gli abbonamenti sono benzina nelle casse della società e non siamo riusciti a staccare abbonamenti in nessuna compagine".