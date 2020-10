La Lega Pro riunisce in videoconferenza i medici sportivi

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:17

Lega Pro ha riunito in video conferenza i medici sociali dei club con Francesco Braconaro, membro della commissione medico scientifica federale e rappresentante dei medici sportivi della Lega Pro e Gennaro Lamberti, presidente Federlab Italia. Un incontro incentrato sul lavoro e sul ruolo decisivo dei medici per garantire che il campionato si svolga in piena sicurezza. “Se il campionato va avanti – ha spiegato Francesco Braconaro – questo lo dobbiamo anche ai medici delle società. Sono sottoposti a ritmi di lavoro intensi e si confrontano con situazioni estremamente mutevoli, pensiamo al rinvio delle partite in caso di positività al coronavirus. Stanno facendo uno sforzo straordinario”. Nel corso dell’incontro è stato riconosciuto di grande sostegno a livello sanitario e come opportunità di riduzione dei costi l’accordo siglato in estate da Lega Pro con Federlab. “Lavoriamo a fianco delle società e le accompagniamo in questo momento così delicato, offrendo un servizio di qualità e risposte tempestive alle diverse esigenze” ha detto il presidente di Federlab Italia Lamberti. “Ad oggi, a causa del Covid-19, siamo intervenuti spostando l’orario di 32 partite e lo abbiamo fatto con una linea di governance precisa e studiata: seguendo il protocollo, il buon senso, sopportando i disagi, dandoci la mano, evitando isterismi e litigi. Il mio grazie va ai presidenti e ai medici per la grande professionalità e la totale abnegazione” ha dichiarato Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro. Lega Pro sta anche lavorando per migliorare la tempistica di refertazione degli esiti dei tamponi, introducendo un processo che consenta, in caso di presunta positività, di ripetere il tampone e di averne il risultato in maniera ancor più tempestiva.