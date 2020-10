L'ex rossonero Raicevic passa alla Ternana

Altre notizie brevi

sabato, 3 ottobre 2020, 19:23

Conclusi i primi due anticipi validi per la seconda di andata nel girone A della Serie C. Ecco i risultati:

sabato, 3 ottobre 2020, 09:09

Giovanni Langella, ex tecnico in seconda della Lucchese con mister Favarin, è tornato a parlare dei rossoneri per commentare a www.tuttoc.com il ritorno a Lucca di Marco De Vito: "Sono contento perché è un ragazzo serio e sempre disponibile con tutti.

venerdì, 2 ottobre 2020, 18:26

Giornata di conferenza stampa per il tecnico del Novara mister Banchieri che ha parlato del match con i rossoneri: "Situazione è abbastanza complessa, a livello numerico siamo contati in difesa e a centrocampo, anche per le prossime gare, ma faremo il meglio che possiamo senza cercare alibi.

giovedì, 1 ottobre 2020, 12:32

Riprende Curva Ovest, la tradizionale trasmissione sportiva dedicata alla lucchese su NoiTv. Ospite della prima puntata in onda questa sera alle ore 21 sarà Bruno Russo, presidente rossonero. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.