Ottava di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:17

Lega Pro ha riunito in video conferenza i medici sociali dei club con Francesco Braconaro, membro della commissione medico scientifica federale e rappresentante dei medici sportivi della Lega Pro e Gennaro Lamberti, presidente Federlab Italia. Un incontro incentrato sul lavoro e sul ruolo decisivo dei medici per garantire che il...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 21:55

Nel recupero valido per la terza di andata Juventus B e Como finisce con la vittoria in trasferta dei lariani per 2-1 che si portano a un punto dalla vetta.

mercoledì, 28 ottobre 2020, 16:32

Dopo i disservizi delle ultime settimane Eleven Sports comunica la trasmissione gratuita di tutte le partite di Serie C e dei match di Superlega per tutto il mese di novembre: "Come sapete nelle ultime settimane abbiamo subito gravi attacchi informatici che hanno causato dei disservizi: stiamo lavorando a pieno ritmo...

martedì, 27 ottobre 2020, 17:06

Doveva tenersi oggi pomeriggio la prima seduta di allenamento con Giovanni Lopez alla guida della Lucchese, ma la mancata consegna dei risultati dei tamponi effettuati ieri dai rossoneri ha consigliato di annullare la seduta. I giocatori si ritroveranno domattina, mercoledì, per la ripresa della preparazione.