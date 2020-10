Posticipo serale, tra Como e Pergolettese finisce in parità

Altre notizie brevi

venerdì, 23 ottobre 2020, 08:40

Lucchese-Juventus B, in programma al Porta Elisa domenica prossima, sarà diretta da Enrico Maggio della sezione AIA di Lodi. Maggio sarà coadiuvato da Veroica Vettorel di Latina e Andrea Nasti di Napoli, quarto uomo sarà Claudio Petrella di Viterbo.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 22:45

Concluse le altre quattro gare odierne andate in scena in serale, in attesa dei due posticipi del giovedì. Ecco i risultati:

mercoledì, 21 ottobre 2020, 20:35

Si sono concluse, in attesa delle sfide serali, le prime quattro gare valide per la sesta di andata nel girone A. Ecco i risultati:

mercoledì, 21 ottobre 2020, 15:56

Alessandro Vichi, amministratore delegato rossonero, sarà l'ospite della puntata di domani, giovedì, di Curva Ovest che andrà in onda su Noitv alle ore 21 e nella quale sarà dato ampio spazio al match della Lucchese a Busto Arsizio. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.