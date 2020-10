Quinta di campionato, i risultati degli anticipi del sabato

Altre notizie brevi

venerdì, 16 ottobre 2020, 17:55

Lega Pro, dopo aver più volte sollecitato, ha ricevuto da Eleven Sports un piano d’intervento che prevede la trasmissione delle gare su più piattaforme ed il contestuale rafforzamento della piattaforma streaming di Eleven: “Da Eleven Sports mi aspetto che tutto funzioni alla perfezione, esigo precise garanzie che ciò avvenga –...

venerdì, 16 ottobre 2020, 10:21

Quinta di campionato che nel girone A andrà in scena tra sabato e domenica. Ecco tutti gli incontri in programma:

giovedì, 15 ottobre 2020, 13:15

La Lucchese 1905, nell’interezza della sua dirigenza, staff e squadra, porge le più sentite e sincere condoglianze al calciatore Michel Cruciani per la scomparsa del padre. A tutta la famiglia Cruciani il più caloroso abbraccio, le preghiere e la massima vicinanza della redazione di Gazzetta Lucchese.

mercoledì, 14 ottobre 2020, 15:37

La Lucchese, per favorire i suoi giovani tifosi, comunica che, nonostante sia necessaria l'emissione del titolo di accesso, a causa della capienza ridotta e delle vigenti norme anti Covid-19 in vigore, per la partita Lucchese - Como, in programma domenica 18 ottobre alle ore 17.30, sarà prevista una tariffa minima...