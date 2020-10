Sesta di andata, tutte le gare in programma tra mercoledì e giovedì

martedì, 20 ottobre 2020, 13:26

Settimana di gare straordinarie per il girone A della Serie C che tra mercoledì e giovedì vedrà andare in scena il programma valido per la sesta di andata. Ecco le gare:

Piacenza-Olbia

Albinoleffe-Renate

Alessandria-Grosseto

Pontedera-Lecco

Livorno-Novara

Pro Sesto-Giana

Carrarese-Pistoiese

Pro Vercelli-Juventus B

Pro Patria-Lucchese (giovedì)

Como-Pergolettese