Dodicesima di andata, tutti i risultati della domenica

Altre notizie brevi

domenica, 22 novembre 2020, 11:59

Per sopraggiunte ulteriori positività riscontrate nel gruppo squadra si comunica che, in accordo con la società Famila Wuber Schio, la partita in programma questa sera al PalaRomare tra Famila Wuber Schio e Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca è stata rinviata a data da destinarsi.

sabato, 21 novembre 2020, 19:25

Si sono conclusi i due anticipi di campionato validi per la dodicesima di andata del girone A, ecco i risultati:

sabato, 21 novembre 2020, 13:50

Il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca comunica che nell’ultimo giro di tamponi è stata riscontrata la positività al Covid-19 della giocatrice Alessandra Orsili. La cestista marchigiana, attualmente asintomatica e in isolamento, verrà seguita con tutte le cure del caso.

venerdì, 20 novembre 2020, 18:30

La squadra dopo la piccola sgambata di ieri mattina al ritorno da Olbia, ha lavorato questo pomeriggio sul campo dell'Acquedotto. Esercitazioni tattiche e lavoro per reparti, è stato questo il menù voluto da mister Lopez. Per quanto riguarda la formazione non ci dovrebbero essere importanti cambiamenti rispetto a quella vista...