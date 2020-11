Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca-Pallacanestro Femminile Broni93 rinviata a data da destinarsi

Altre notizie brevi

venerdì, 27 novembre 2020, 14:32

In merito alla proposta dell’Assemblea di Lega di Serie B che ha votato per diminuire il numero delle retrocessioni nell’attuale stagione per aumentare il numero di club nella serie cadetta, il presidente dalla Lega Pro Francesco Ghirelli dichiara: “La proposta della serie B? I cambi di format chiedono il consenso...

giovedì, 26 novembre 2020, 18:10

Con il cartellino giallo rimediato contro l'Albioleffe, il capitano rossonero Maikol Benassi è andato in diffida: la prossima ammonizione provocherà automaticamete la sua squalifica per un turno.

giovedì, 26 novembre 2020, 16:32

La notizia della improvvisa scomparsa di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutto il mondo e in particolare quello del calcio. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, per onorare la memoria del grande campione, ha disposto un minuto di raccoglimento, prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati programmate nel prossimo...

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:40

Il tecnico dell'Albinoleffe, Marco Zaffaroni, commenta così la partita di questo pomeriggio: "Abbiamo fatto bene nella prima parte di gara fino ad un ora di gioco riuscendo a fare ottime cose con alcuni giocatori. Poi siamo calati ed abbiamo concesso alla Lucchese di metterci in difficoltà.