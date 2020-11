Giudice sportivo: squalificato per un turno Petrungaro dell'Albinoleffe

martedì, 24 novembre 2020, 14:31

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Luca Petrungaro dell'Albinoleffe, che dunque non potrà scendere in campo nella gara di recupero con i rossoneri di domani.