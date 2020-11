Recuperi: Lucchese-Albinoleffe il 25 novembre, Pontedera-Lucchese il 2 dicembre

Altre notizie brevi

venerdì, 13 novembre 2020, 07:45

Pro Sesto-Lucchese, in programma domenica prossima a Sesto San Giovanni, sarà diretta da Bogdan icolae Sfira della sezione AIA di Pordenone. Sfira sarà coadiuvato da Marco Matteo Barberis e Sergiu Petrica Filip di Torino. Quarto uomo sarà Edoardo Gianquinto di Parma.

mercoledì, 11 novembre 2020, 22:23

Concluse anche le ultime due gare in programma e valide per la decima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

mercoledì, 11 novembre 2020, 18:29

Allenamento all'Acquedotto per i rossoneri, dove mister Lopez ha suddiviso la squadra per reparti. Il trainer romano ha lavorato principalmente con la linea di difesa mentre il suo vice Di Stefano con centrocampo e attacco. Sono rientrati in gruppo anche Molinaro e Ceesay che ieri avevano lavorato a parte.

mercoledì, 11 novembre 2020, 16:53

Si sono concluse altre quattro gare valide per il decimo turno di andata del girone A. Ecco i risultati, tra i quali spicca la vittoria fuori casa del Renate nello scontro diretto per la vetta con la Carrarese: