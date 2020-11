Mister Zaffaroni: "Non ci possiamo permettere cali di concentrazione"

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:40

Il tecnico dell'Albinoleffe, Marco Zaffaroni, commenta così la partita di questo pomeriggio: "Abbiamo fatto bene nella prima parte di gara fino ad un ora di gioco riuscendo a fare ottime cose con alcuni giocatori. Poi siamo calati ed abbiamo concesso alla Lucchese di metterci in difficoltà. Questo vuol dire che abbiamo dei limiti caratteriali e di squadra per cui non ci possiamo mai permettere di calare la concentrazione. Stiamo facendo un buon campionato e potremo toglierci delle soddisfazioni ma se non eliminiamo certi errori richiamo di compromettere i nostri risultati. Vorrei ricordare che siamo ancora una formazione in costruzione, questo è giusto che lo sappiano tutti."