Qui Acquedotto: i rossoneri impegnati in esercitazioni tattiche e lavoro per reparti

venerdì, 20 novembre 2020, 18:30

La squadra dopo la piccola sgambata di ieri mattina al ritorno da Olbia, ha lavorato questo pomeriggio sul campo dell'Acquedotto. Esercitazioni tattiche e lavoro per reparti, è stato questo il menù voluto da mister Lopez. Per quanto riguarda la formazione non ci dovrebbero essere importanti cambiamenti rispetto a quella vista ad Olbia, se non uno o due. Per domani è prevista una seduta di rifinitura mattutina in vista della gara casalinga di domenica alle ore 15 contro la Giana Erminio.