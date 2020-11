Qui Pistoia: esonerato mister Frustalupi, arriva Riolfo

Altre notizie brevi

martedì, 24 novembre 2020, 14:48

Pistoiese-Lucchese, in programma domenica prossima allo stadio Melani, sarà diretta da Paride Tremolada della sezione AIA di Monza. Tremolada sarà coadiuvato da Orazio Luca Donato di Milano e Francesco Rizzotto di Roma 2. Quarto uomo sarà Davide Giacometti di Gubbio.

martedì, 24 novembre 2020, 14:31

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Luca Petrungaro dell'Albinoleffe, che dunque non potrà scendere in campo nella gara di recupero con i rossoneri di domani.

lunedì, 23 novembre 2020, 16:43

Da oggi le pagine Facebook delle squadre di Serie C saranno impegnate nella ormai storica competizione social che vede migliaia di tifosi provenienti da ogni parte d'Italia votare la propria squadra. La scorsa edizione ha registrato una grande partecipazione, con più di 3.000 tifosi partecipanti e 20.000 voti espressi da...

lunedì, 23 novembre 2020, 16:12

Lucchese-Albinoelffe, gara di recupero valida per la nona giornata del campionato che sarà disputata mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Daniele De Tommaso della sezione AIA di Rimini. De Tommaso sarà coadiuvato da Matteo Paggiola di Legnago e Simone De Nardi di Conegliano. Quarto uomo sarà Filippo Colaninno...