Qui Pistoia, mister Riolfo: "Grande rispetto per la Lucchese"

sabato, 28 novembre 2020, 18:25

Alla vigilia del derby tra Pistoiese e Lucchese, come riporta www.pistoiasport.com, ha parlato anche il tecnico degli arancioni Giancarlo Riolfo, che proprio contro i rossoneri farà il suo esordio in panchina: "Nel recupero di mercoledì la Lucchese ha avuto un mezzo tracollo psicologico soprattutto nel primo tempo, ma è los tesso che ha avuto la Pistoiese domenica con la Juventus. Non dobbiamo cadere in quel tranello, pensando di incontrare la Lucchese che è una squadra che ha tre punti, perché allora non abbiamo capito niente. Dobbiamo lavorare per una partita importante, per un derby molto sentito, costruire e pensare ai punti e cercare di farli, con grande attenzione e equilibrio ma con grande rispetto per la Lucchese".