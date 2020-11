Recuperi di campionato, tutti i risultati

Altre notizie brevi

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:40

Il tecnico dell'Albinoleffe, Marco Zaffaroni, commenta così la partita di questo pomeriggio: "Abbiamo fatto bene nella prima parte di gara fino ad un ora di gioco riuscendo a fare ottime cose con alcuni giocatori. Poi siamo calati ed abbiamo concesso alla Lucchese di metterci in difficoltà.

martedì, 24 novembre 2020, 14:48

Pistoiese-Lucchese, in programma domenica prossima allo stadio Melani, sarà diretta da Paride Tremolada della sezione AIA di Monza. Tremolada sarà coadiuvato da Orazio Luca Donato di Milano e Francesco Rizzotto di Roma 2. Quarto uomo sarà Davide Giacometti di Gubbio.

martedì, 24 novembre 2020, 14:31

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Luca Petrungaro dell'Albinoleffe, che dunque non potrà scendere in campo nella gara di recupero con i rossoneri di domani.

martedì, 24 novembre 2020, 13:07

Si conclude l'avventura di Nicolò Frustalupi sulla panchina della Pistoiese. Come scrive www.pistoiasport.com, il tecnico è stato esonerato: al suo posto arriva l'ex Carpi Giancarlo Riolfo che esordirà proprio contro la Lucchese domenica prossima.