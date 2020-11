Stop temporaneo al campionato? Avanzano le prime ipotesi

Altre notizie brevi

lunedì, 9 novembre 2020, 12:55

Il campionato di Serie C va avanti: il presidente della Lega Pro Ghirelli in una nota ha voluto fare chiarezza sulla vicenda dopo le prime indiscrezioni stampa: ""La Serie C va avanti e lo fa nel rispetto e nella tutela della salute.

lunedì, 9 novembre 2020, 12:52

Pontedera-Lucchese, in programma mercoledì prossimo al Mannucci, sarà diretta da Carlo Rinaldi della sezione AIA di Bassano del Grappa. Rinaldi saràcadiuvato da Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e da Francesco Arena di Roma. Quarto uomo Marco Ricci di Firenze.

domenica, 8 novembre 2020, 21:36

Si sono concluse le ultime due gare in programma per la nona di andata nel girone A. Da segnalare che il Pontedera, avversario dei rossoneri mercoledì prossimo, ha perso a Pistoia nei minuti finali, espulso Risaliti, che dunque non sarà della partita contro la formazione di Lopez.

domenica, 8 novembre 2020, 16:56

Concluse le prime due gare di oggi valide per la nona di andata nel girone A. Ecco i risultati: