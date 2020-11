Undicesima di andata, ecco il programma completo delle gare

Altre notizie brevi

venerdì, 13 novembre 2020, 16:43

Si è svolto oggi in videoconferenza il Consiglio Direttivo della Lega Pro. Tra i temi all’ordine del giorno, la presentazione del bilancio consuntivo al 30 giugno 2020, che verrà portato in discussione e approvazione in Assemblea il prossimo 18 dicembre 2020.

venerdì, 13 novembre 2020, 07:45

Pro Sesto-Lucchese, in programma domenica prossima a Sesto San Giovanni, sarà diretta da Bogdan icolae Sfira della sezione AIA di Pordenone. Sfira sarà coadiuvato da Marco Matteo Barberis e Sergiu Petrica Filip di Torino. Quarto uomo sarà Edoardo Gianquinto di Parma.

giovedì, 12 novembre 2020, 17:49

La Lega Pro ha comunicato la data di numerosi recuperi del girone A, tra cui quello tra Lucchese e Albinoleffe che si giocherà al Porta Elisa mercoledì 25 novembre con inizio alle ore 15; Pontedera-Lucchese sarà invece disputata il 2 dicembre prossimo, sempre un mercoledì e sempre con inizio alle...

mercoledì, 11 novembre 2020, 22:23

Concluse anche le ultime due gare in programma e valide per la decima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: