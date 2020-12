Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca-Dondi Multistore Vigarano rinviata a data da destinarsi

Altre notizie brevi

martedì, 8 dicembre 2020, 14:54

Da mercoledì 9 dicembre le partite della Serie C saranno visibili in diretta, in modalità pay-per-view, anche su Sky. L’operazione consente agli appassionati di calcio di avere a disposizione un’ulteriore modalità per seguire le squadre di Lega Pro, che stanno riscuotendo un interesse crescente da parte del pubblico.

lunedì, 7 dicembre 2020, 10:57

Al via la terza giornata della fase a gironi della Social Pro League. I tre club maggiormente votati dalla propria tifoseria risultano la Carrarese per il girone A, l'Arezzo per il girone B e la Casertana per il girone C, la squadra più votata in assoluto, con ben 228 punti.

domenica, 6 dicembre 2020, 16:56

Si sono concluse le gare valide per la quattordicesima di andata in programma quest'oggi. Ecco i risultati:

sabato, 5 dicembre 2020, 16:22

Nell'anticipo valido per la quattordicesima giornata, il Renate ha battuto nettamente 4-0 la Giana Erminio confermandosi così al primo posto in classifica. Quarto gol realizzato dall'ex attaccante rossonero Sorrentino.