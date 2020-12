Giovannini: "Hanno avuto tante traversie, onore alla Lucchese"

mercoledì, 2 dicembre 2020, 20:39

Il direttore generale del Pontedera, Paolo Giovannini, oltre a annunciare il prolungamento di contratto con la società granata per altri 5 anni, a fine gara ha fatto i complimenti alla squadra rossonera: "La Lucchese ha avuto tante traversie con il Covid in questa prima fase, quindi onore a loro per la prima vittoria stagionale. Doveva succedere, è successo proprio con noi, però va riconosciuto che chi si impegna, chi lavora deve avere delle gratificazioni che arrivano proprio attraverso le vittorie, quindi onore alla Lucchese".