Incidente d'auto per Laura Maccioni, addetta al marketing della Lucchese

martedì, 15 dicembre 2020, 12:03

Ieri pomeriggio Laura Maccioni, addetta al marketing della Lucchese è stata coinvolta in un incidente sull’autostrada A-11 Firenze Mare in direzione Viareggio ed è stata trasportata con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Cisanello. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma ha riportato un trauma facciale e cranico. A lei gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta la redazione di GazzettaLucchese.