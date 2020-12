Livorno-Lucchese, arbitra Repace di Perugia

Altre notizie brevi

martedì, 15 dicembre 2020, 15:26

La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto la variazioe di orario per Lucchese-Carrarese: si giocherà mercoledì 23 dicembre con fischio d'inizio alle 17,30.

martedì, 15 dicembre 2020, 12:03

Ieri pomeriggio Laura Maccioni, addetta al marketing della Lucchese è stata coinvolta in un incidente sull’autostrada A-11 Firenze Mare in direzione Viareggio ed è stata trasportata con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Cisanello. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma ha riportato un trauma facciale e cranico.

martedì, 15 dicembre 2020, 08:31

Il rossonero Matteo Panati è stato inserito nella Top11 del girone A da www.tuttoc.com per la gara disputata domenica scorsa. Ecco la motivazione: "Sempre nel vivo del gioco, partita dopo partita sta acquistando fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Per Lopez è già diventato un punto fermo".

lunedì, 14 dicembre 2020, 16:48

Il Novara annuncia il ritorno di Simone Banchieri alla guida tecnica della prima squadra dopo aver esonerato Michele Marcolini e Davide Mandelli, ringraziando il tecnico e l’allenatore in seconda per il lavoro svolto e per la grande professionalità dimostrata in questi mesi.