Lucchese-Carrarese, dirige D'Ascanio di Ancona

Altre notizie brevi

domenica, 20 dicembre 2020, 19:15

Si sono concluse tutte le gare valide per la sedicesima di andata del girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 19 dicembre 2020, 18:01

Concluse le quattro gare odierne valide per la sedicesima di andata del girone A. Ecco i risultati:

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:14

Foto di gruppo davanti all’Albero dello Spor per i rappresentanti della Lucchese. Una rappresentanza del club, formata da dirigenti e giocatori, si è infatti data appuntamento in Piazza Guidiccioni, dove dal 7 dicembre è acceso questo abete, simbolo ed augurio per una ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli.

venerdì, 18 dicembre 2020, 12:41

Sedicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra sabato e domenica prossimi. Ecco le gare in programma: