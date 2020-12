Marcheggiani si aggrega ai rossoneri, contratto a inizio 2021

Altre notizie brevi

mercoledì, 30 dicembre 2020, 18:27

La Lega, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto per la gara Lecco-Lucchese l'anticipo del fischio d'inizio alle ore 15.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 14:48

Il presidente uscente Francesco Ghirelli, ha depositato la sua candidatura per il rinnovo dei vertici della Lega Pro che si svolgerà nell’assemblea in programma per il prossimo 12 gennaio. Ghirelli ha designato come candidati alla vicepresidenza Luigi Ludovici e Marcel Vulpis.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 08:21

Dopo tanto tempo è rientrato in gruppo il centrocampista Michel Cruciani. Il giocatore si è lasciato alle spalle un periodo particolare con l'infortunio al polpaccio che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca. Cruciani ha svolto insieme ai compagni la sua prima seduta svolta ad alta intensità senza accusare nessun fastidio.

martedì, 29 dicembre 2020, 19:55

Importante deroga all’art. 95 delle NOIF: preso atto di una precedente circolare FIFA (n° 1720/11.6.2020), la FIGC ha disposto che, per la stagione 2020/21, un calciatore “professionista” o “giovane di serie” possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in...