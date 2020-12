Ricorso su Pro Vercelli-Livorno, il giudice sportivo si pronuncerà l'8 gennaio

martedì, 29 dicembre 2020, 12:15

In relazione alla gara Pro Vercelli-Livorno del 16 dicembre scorso e al ricorso presentato dalla Pro Vercelli (i piemontesi sostengono la tesi di una presunta posizione non regolamentare di alcuni calciatori amaranto in campo, a causa della mancata sostituzione della fideiussione non regolarer), il giudice pportivo presso la Lega Pro Pasquale Marino ha fissato la data in cui si pronuncerà: sarà l'8 gennaio 2021.