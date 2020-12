Quattordicesima di andata, tutti i risultati

Altre notizie brevi

sabato, 5 dicembre 2020, 16:22

Nell'anticipo valido per la quattordicesima giornata, il Renate ha battuto nettamente 4-0 la Giana Erminio confermandosi così al primo posto in classifica. Quarto gol realizzato dall'ex attaccante rossonero Sorrentino.

venerdì, 4 dicembre 2020, 20:54

La Lega, in relazione alle attuali condizioni metereologiche che hanno generato abbondanti nevicate in Piemonte, preso atto dell’istanza documentale presentata dalla società Pro Vercelli, a ratifica della richiesta avanzata dalle società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto sabato 5 dicembre, allo stadio “Silvio Piola”, Vercelli, venga posticipata,...

venerdì, 4 dicembre 2020, 17:33

Attraverso i propri canali social Eleven Sport, la piattaforma che si occupa della trasmissione delle gare di Serie C, ha confermato che anche questo turno di campionato sarà possibile seguire in chiaro le gare sul proprio sito, oltre che sulla pagina Facebook e il canale YouTube.

venerdì, 4 dicembre 2020, 17:11

La Lucchese si è allenata sotto una pioggia battente sul campo dell'Acquedotto ed ha svolto un lavoro per reparti. Lopez si è concentrato sulla difesa mentre Di Stefano ha lavorato con il centrocampo e l'attacco. Per quanto riguarda la formazione bisognerà aspettare la giornata di domani.