Qui Acquedotto, si rivedono Papini, Kosovan e Cruciani

Altre notizie brevi

mercoledì, 9 dicembre 2020, 17:50

L'ex rossonero Nicola Mingazzini fino allo scorso anno allo Spezia, è entrato a far parte da un pò di tempo dello scouting del Sassuolo. Per l'ex centrocampista della Lucchese si tratta di un'opportunità importante di lavorare per un club di Serie A.

mercoledì, 9 dicembre 2020, 16:49

Il recupero valido per la dodicesima giornata tra Piacenza e Novara si è concluso sullo scoppiettante risultato di 3-3 con i padroni di casa in grado di recuperare per tre volte lo svantaggio. Gli emiliani, come noto, faranno visita ai rossoneri al Porta Elisa domenica prossima.

mercoledì, 9 dicembre 2020, 16:22

La Giana Erminio, dopo una pausa di riflessione, decide di affidare la guida tecnica della prima squadra a Oscar Brevi, che rivestirà il ruolo di primo allenatore, Cesare Albé torna al suo ruolo di vice presidente con delega all'area tecnica.

mercoledì, 9 dicembre 2020, 14:18

Lucchese-Piacenza, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Stefao Milone della sezione AIA di Taurianova. Milone sarà coadiuvato da Antonio Junior Palla di Catania e Santino Spina di Palermo. Quarto uomo Marco Sicurello di Seregno.