Qui Livorno, Braken: "Con la Lucchese vogliamo altri tre punti"

Altre notizie brevi

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:48

Saranno i calciatori rossoneri Giovanni Nannelli e Flavio Bianchi gli ospiti della puntata in onda stasere alle ore 21,30 su Noitv di Curva Ovest. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:41

Da oggi le partite di Serie C saranno visibili anche all’estero. Il canale Serie C TV infatti sarà distribuito in tutto il mondo grazie ad un accordo che permette a Mister C di esportare il brand Serie C in Europa e oltreoceano, negli Stati Uniti, in America Latina, in Argentina...

mercoledì, 16 dicembre 2020, 16:49

Netta vittoria per il Livorno, che domenica prossima ospiterà i rossoneri, nel recupero valido per la quattordicesima di andata. Gli amaranto hanno battuto in trasferta la Pro Vercelli per 2-0 con reti di Murilo e Braken sulle ali dell'entusiasmo per le notizie di una schiarita societaria.

mercoledì, 16 dicembre 2020, 14:38

La squadra si è allenata questa mattina e il gruppo è stato diviso in due tronconi: alcuni giocatori hanno svolto un lavoro di forza mentre gli altri si sono cimentati in esercitazioni con la palla e partitelle a pressione. Per domani è prevista una doppia seduta.