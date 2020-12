Qui Novara: esonerato Marcolini, torna Banchieri

lunedì, 14 dicembre 2020, 16:48

Il Novara annuncia il ritorno di Simone Banchieri alla guida tecnica della prima squadra dopo aver esonerato Michele Marcolini e Davide Mandelli, ringraziando il tecnico e l’allenatore in seconda per il lavoro svolto e per la grande professionalità dimostrata in questi mesi.