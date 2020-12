Sedicesima di andata, i risultati degli anticipi del sabato

Altre notizie brevi

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:14

Foto di gruppo davanti all’Albero dello Spor per i rappresentanti della Lucchese. Una rappresentanza del club, formata da dirigenti e giocatori, si è infatti data appuntamento in Piazza Guidiccioni, dove dal 7 dicembre è acceso questo abete, simbolo ed augurio per una ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli.

venerdì, 18 dicembre 2020, 12:41

Sedicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra sabato e domenica prossimi. Ecco le gare in programma:

venerdì, 18 dicembre 2020, 07:52

La Pro Vercelli comunica di aver formulato preannuncio di reclamo tramite il proprio responsabile dell’Area Legale avvocato Christian Peretti, in ordine all’omologazione del risultato della gara disputatasi contro il Livorno come indicato nel COMUNICATO N. 226/DIV –17.12.20, stante la presunta posizione non regolamentare di taluni calciatori schierati in campo, in...

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:48

Saranno i calciatori rossoneri Giovanni Nannelli e Flavio Bianchi gli ospiti della puntata in onda stasere alle ore 21,30 su Noitv di Curva Ovest. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.