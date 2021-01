Giudice sportivo, fermati tre giocatori del Novara

Altre notizie brevi

martedì, 26 gennaio 2021, 16:20

La Lucchese vince per 1 a 0 contro l'Alto Adige Sudtirol nella sfida diretta dei sedicesimi di finale e si qualifica per gli ottavi della Social Pro League, che prenderanno il via alle ore 15 di oggi e termineranno il 18 febbraio 2021.

martedì, 26 gennaio 2021, 12:45

Lucchese-Novara, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Andrea Colombo della sezione AIA di Como. Colombo sarà coadiuvato da Alessandro Munerati di Rovigo e da Stefao Franco di Padova. Quarto uomo sarà Stefano Nicolini di Brescia.

martedì, 26 gennaio 2021, 12:44

Interesse di diversi club per Salvatore Molinaro. Prima una squadra di Serie A maltese, poi è arrivata la Fidelis Andria che milita in Serie D. Vedremo se il giocatore prenderà in esame questo tipo di opzioni oppure se deciderà di restare alla corte di mister Giovanni Lopez, anche se, onestamente,...

martedì, 26 gennaio 2021, 08:11

Sono ben tre i rossoneri presenti nella Top11 settimanale redatta da www.tuttoc.com per il girone A. A finire tra i migliori, Biggeri, Bianchi e mister Lopez. Ecco le motivazioni: Matteo Biggeri (Lucchese): "Comincia male, uscendo a vuoto: il palo lo salva.