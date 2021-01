Giudice sportivo: Meucci squalificato per un turno

martedì, 19 gennaio 2021, 18:42

Il giudice sportivo della Serie C ha fermato per un turno il rossonero Matteo Meucci che era in diffida e domenica scorsa è stato nuovamente ammonito, duque il centrocampista sarà costretto a saltare la gara di Crema contro la Pergolettese.