Giudice sportivo, un turno di stop a Guglielmotti del Renate

martedì, 12 gennaio 2021, 13:03

Lucchese-Renate, in programma sabato prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Michele Delrio della sezione AIA di Reggio Emilia. Delrio sarà coadiuvato da Lorenzo Poma di Trapani e da Francesco Cortese di Palermo. Quarto uomo, Valerio Crezzini di Siena.

martedì, 12 gennaio 2021, 13:00

La commissione Lavori Pubblici è convocata presso lo Stadio Porta Elisa, Via dello Stadio, Lucca, per venerdì 15 gennaio 2021 ore 15, per un sopralluogo allo stadio Porta Elisa, per verificare lo stato della manutenzione della struttura come richiesto dal consigliere Nicola Buchignani.

lunedì, 11 gennaio 2021, 13:06

Al via la fase ad eliminazione diretta della Social Pro League: le migliori classificate della fase a gironi si stanno ora sfidando nei sedicesimi di finale. A decretare la vincitrice dello scontro diretto saranno i tifosi, che voteranno la propria squadra del cuore permettendole di accedere agli ottavi di finale.

domenica, 10 gennaio 2021, 16:54

Si sono concluse le gare odierne valide per la diciottesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: