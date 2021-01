Basket, Le Mura-Broni si recuperà giovedì 21 gennaio

Altre notizie brevi

venerdì, 8 gennaio 2021, 14:08

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Alessandria ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Alessandria-Como, in programma domenica 10 gennaio 2021 w valida per...

venerdì, 8 gennaio 2021, 12:57

Il giudice sportivo Pasquale Marino ha respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli per la gara disputata e persa contro il Livorno, in merito al superamento del limite di budget e conseguente necessità di garanzia integrativada parte dei labronici: "A seguito della verifica degli atti ufficiali, della corrispondenza della Lega...

venerdì, 8 gennaio 2021, 07:27

Fine settimana, il prossimo, in cui si disputeranno le gare valide per il diciottesimo e penultimo turno del girone di andata. Ecco il programma:

giovedì, 7 gennaio 2021, 15:36

L’Assemblea ordinaria elettiva delle società della Serie D hanno designato all’unanimità il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia quale candidato unico alla Presidenza della LND anche per il prossimo quadriennio. Le 104 società presenti o rappresentate con delega hanno indicato sempre all'unanimintà Ettore Pellizzari come candidato vice presidente vicario,...